NATURA Il rinoceronte perduto del WWF Per la Giornata mondiale del Rinoceronte la campagna del WWF contro il bracconaggio delle 5 specie rare al mondo in piena emergenza climatica

Africa (Namibia, Malawi e Sudafrica) con il rarissimo rinoceronte nero, rinoceronte indiano e quello bianco di Sumatra e Giava, una meraviglia perduta causa il bracconaggio endemico (si uccide per il corno della medicina esotica), siccità e povertà delle popolazioni autoctone. Questi grandi erbivori sono specie iconiche simbolo della biodiversità dei continenti. Il WWF cerca con i suoi progetti di estendere l'areale del rinoceronte attraverso traslocazioni in zone protette e compatibili con le 5 specie. Le squadre antibracconaggio (i ranger) coordinano le attività di vigilanza e controllo tra stati. Si punta sull'investimento tecnologico e il coinvolgimento delle comunità locali. La giornata mondiale serve a finanziare per proteggere l'animale (Il Rinoceronte Bianco del Nord è ormai scomparso), promuovere la conservazione, prevenendo i crimini.

