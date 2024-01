CINEMA Il ritratto di Sandra Milo. "Con Fellini era amore puro", raccontava a Rtv

Il sorriso, l'ironia, l'eleganza. Sandra Milo, una delle attrici più popolari in Italia, ha accompagnato la storia del cinema e generazioni di appassionati. All'anagrafe Salvatrice Elena Greco, nasce a Tunisi l'11 marzo 1933 e si spegne oggi nel letto di casa sua, circondata dall'affetto della famiglia, che ne annuncia la scomparsa. Una filmografia da 70 pellicole , con i registi più apprezzati, e una carriera che spicca nel 1959 con il primo ruolo importante ne "Il generale Della Rovere" di Roberto Rossellini.

Ma la vera svolta arriva dall'incontro con Federico Fellini, al cui nome rimarrà per sempre legata. Diventa così la femme fatale ironica e disinibita di “8 e mezzo” e ricopre tre ruoli in “Giulietta degli spiriti”. “Sandrocchia”, come la chiamava lui, è molto più di un attrice per Fellini: diventa una musa e un'amante, come confesserà lei nel 2009, ben dopo la morte di lui e della moglie. Un amore libero, il loro. Fa parlare di sé, dunque, per la sua vita sentimentale, che sembra un vero e proprio film. Più volte ospite in Riviera, Rimini la ricorda come un'icona. Nel 1987 portò il “Bandiera Gialla” in tv con il famoso programma “Piccoli fans”. Per Riccione è la protagonista del film “L'ombrellone” e la presentatrice del Ttvv.

Mentre San Marino Rtv per ricordarla ripropone questa sera, 29 gennaio, alle 23.20 la puntata del programma "Indovina chi viene a cena?" con lei protagonista.

