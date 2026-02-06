Il “Ritrovo dei lavoratori di Serravalle” si racconta nel libro di Laura Rossi

Un analisi di documenti e testimonianze che ripercorrono le tappe fondamentali di un sodalizio che ha saputo coniugare i diritti dei lavoratori con la necessità di garantire spazi di aggregazione e solidarietà. È la storia del “Ritrovo dei lavoratori di Serravalle”, raccontata nel volume curato da Laura Rossi.

L'autrice nel libro presenta non solo un resoconto cronologico della nascita e della trasformazione da Cooperativa a Fondazione, spiega, ma rende omaggio alla caparbia volontà e impegno quotidiano di chi ha saputo costruire uno spazio collettivo che per decenni è stato punto di riferimento e cuore pulsante della comunità serravallese.

Ricordare la storia del Ritrovo, commenta la presidente della fondazione Maria Domenica Michelotti, significa onorare le nostre radici e comprendere come il lavoro e la socialità siano il motore dello sviluppo della nostra comunità”.

Nel servizio l'intervista a Maria Domenica Michelotti (Presidente Fondazione Ritrovo Lavoratori Serravalle)







