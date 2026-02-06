SAN MARINO Il “Ritrovo dei lavoratori di Serravalle” si racconta nel libro di Laura Rossi Ricordare la storia del Ritrovo, commenta la presidente della fondazione Maria Domenica Michelotti, significa onorare le nostre radici e comprendere come il lavoro e la socialità siano il motore dello sviluppo della nostra comunità”.

Un analisi di documenti e testimonianze che ripercorrono le tappe fondamentali di un sodalizio che ha saputo coniugare i diritti dei lavoratori con la necessità di garantire spazi di aggregazione e solidarietà. È la storia del “Ritrovo dei lavoratori di Serravalle”, raccontata nel volume curato da Laura Rossi.

L'autrice nel libro presenta non solo un resoconto cronologico della nascita e della trasformazione da Cooperativa a Fondazione, spiega, ma rende omaggio alla caparbia volontà e impegno quotidiano di chi ha saputo costruire uno spazio collettivo che per decenni è stato punto di riferimento e cuore pulsante della comunità serravallese.

Nel servizio l'intervista a Maria Domenica Michelotti (Presidente Fondazione Ritrovo Lavoratori Serravalle)

