Il romanzo del Mefistofele moderno

MEPHISTO di Klaus Mann per la regia di Andrea Baracco protagonista Woody Neri in tournée emiliano-romagnola al Duse di Bologna (dal 6 all'8 marzo) e al Petrella Di Longiano (9/3/2026)

di Francesco Zingrillo
7 mar 2026

Klaus figlio del Nobel Thomas Mann scrive “il Romanzo di una carriera” in pieno Nazismo nel '36 prima della guerra: MEPHISTO è un'ascesa di potere dagli inferi. Andrea Baracco disegna un dramma visionario con il suo stile magnetico fuori dai canoni sostenuto da colonne sonore potenti di Giacomo Vezzani per la voce narrante di Lino Musella. Doppia storia: lo scrittore (reale) e l'artista (l'attore). L'istrione teatrante intoccabile soffoca il letterato del racconto autobiografico: il libro dissolve nello spettacolo creando una simbiosi tra drammaturgia e lingua contemporanea. Woody Neri nei panni del protagonista Hendrik Höfgen è un funambolo di scena che riflette la sua faccia di vetro su tutto e tutti da dio minore come fragile uomo. Un'ambientazione espressionista nel retropalco del teatro con videoproiezioni per un affresco storico: il Nazismo di tutti i totalitarismi odierni.




