Il Rotary premia i "maturi" sammarinesi

Sono stati premiati dal Rotary Club di San Marino per aver conseguito la maturità con il massimo dei voti. Nel corso della serata, il dirigente delle scuole superiori Giacomo Esposito ha sottolineato l'importanza del giorno scelto per la premiazione, coincidente con l'inizio del nuovo anno scolastico dopo la lunga assenza della didattica in presenza causata dalla pandemia. Mentre il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi ha ringraziato il Rotary per il sostegno e il riconoscimento che da tanti anni attribuisce agli studenti più meritevoli, premiandone i risultati e l'impegno. Alla serata era presente anche il rettore Corrado Petrocelli, che ha spiegato l'importanza di un ritorno alla multidisciplinarità nei percorsi di studio universitari, affiancando l'etica alla scienza per formare cittadini consapevoli e pronti ad affrontare le sfide non solo lavorative ma anche civiche che incontreranno. Sottolineata anche l'importanza avuta negli ultimi mesi dalla didattica a distanza, che se da un lato ha permesso di continuare le lezioni, dall'altro ha fatto emergere con forza le disuguaglianze che ancora esistono a San Marino e in Italia, tra chi ha un computer per ogni componente della famiglia e chi non se ne può permettere neanche uno, tra chi abita in una zona servita dalla banda larga e chi no, tra le scuole dotate di strumentazione tecnologica e quelle che ne sono prive.

Dopodiché c'è stata la consegna degli attestati agli studenti da parte del Presidente Rotary Arnaldo Antonini, con l’augurio di realizzare i progetti e gli obiettivi illustrati da ciascuno. Ecco i ragazzi premiati: Nicolò Gasperini (100 e lode) Liceo Classico Agata Marasso (100) Liceo Classico Sofia Battistini (100) Liceo Classico Elisa Guidi (100) Liceo Economico Rebecca Vivoli (100 e lode) Liceo Economico Matteo Mazzini (100) Liceo Economico Maria Zanotti (100). Liceo Linguistico Debora Gentili (100 e lode) Liceo Linguistico Chiara Guidi (100 e lode) Liceo Linguistico Francesca Moretti (100) Liceo Linguistico Brian Sebastiani (100) Liceo Scientifico Elia Battistini (100 e lode) Liceo Scientifico Riccardo Salucci (100) Liceo Scientifico Veronica Gasperoni (100) Liceo Scientifico Luca Gabrielli (100 e lode) Liceo Scientifico Melissa Pelliccioni (100) Liceo Scientifico Martina Zonzini (100 e lode). Liceo Scientifico