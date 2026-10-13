#ROFF21 "Il rumore delle cose nuove" inaugura la 21esima Festa del Cinema di Roma Un film corale di Paolo Genovese sui segreti delle coppie. Nella Capitale anche la diva Susan Sarandon

La Festa del Cinema di Roma compie 21 anni, fino al 25 ottobre sarà protagonista all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ma in realtà in tutta la città, come dimostra l'evento al cinema Moderno, dove c'era Susan Sarandon per la proiezione di “The Accompanist”, di Zach Woods e dove la star ha incontrato anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, per parlare, a quanto pare, anche dell'arresto avvenuto a New York, davanti all'Onu, quando manifestava contro gli attacchi di Israele a Gaza. Ad aprire questa edizione della Festa del Cinema di Roma, “Il rumore delle cose nuove”, ultima opera di Paolo Genovese che presenta ancora un film corale, e che uscirà nelle sale il 12 novembre.

Nel video l'intervento di Paolo Genovese, regista



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