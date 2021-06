KIWANIS CLUB "Il sacrificio del Re": Amedeo Goria a San Marino per presentare il suo primo libro

In piazza della Libertà, il giornalista Amedeo Goria è stato ospite del Kiwanis club di San Marino, invitato da Michelle Anghel e Biancamaria Toccagni per presentare il suo primo libro "Il sacrificio del Re". Una serata benefica nel cuore del centro storico della Repubblica per uno degli eventi che rientra nel programma della rassegna Serata Caminetto. Un libro che Goria ha scritto durante la pandemia. "Il sacrificio del Re" è un giallo a sfondo sportivo che racconta le vicende che si intrecciano proprio intorno al mondo del calcio. Il giornalista tocca temi di grande attualità che mostrano anche come il mondo dello sport sia cambiato nel tempo. Una serata durante la quale Amedeo Goria ha raccontato anche aneddoti legati alla sua carriera giornalistica.

Nel video l'intervista a Amedeo Goria

