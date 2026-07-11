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Il 'sacro digital' e venire nell'era dell'IA

MACHINA SACRA, la prima processione digitale nella Diocesi di Vallo della Lucania zona Bosco nel Cilento, esperimento performativo del Festival MicroCosmi a cura di Magaldi-Mandelli

di Francesco Zingrillo
11 lug 2026
Il 'sacro digital' e venire nell'era dell'IA

La “Machina”- performance è simulacro del gesto processionale: la statua-simbolo diviene uno schermo digitale e i ceri-lumini degli smartphone-candele accesi. MACHINA SACRA dialoga indirettamente (a detta degli autori e della chiesa locale) con l'Enciclica MAGNIFICA HUMANITAS: tutela della persona e del bene comune nell'era dell'IA. La provocazione è bandita e i dogmi di fede non sono in discussione: distinzione tra RITO e PERFORMANCE, appunto. Espressione culturale metaforica. La critica di 'rovesciamento' è rivolta alle liturgie sostitutive di oggi che divinizzano i device (liturgia collettiva dello smartphone): ci si separa tutti insieme. La processione invece unisce le individualità nel rito collettivo di fede (pietà popolare). La domanda è: L'AI trasformerà il rito partecipativo di riflesso alla società? L'ostensione finale prevede che l'installazione rimanga nella cappella del paese dopo essere partita da Casa Ortega (dimora del pittore realista e antifranchista, Josè, vissuto a Bosco del Cilento).




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