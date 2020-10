EVENTI MODENA SASSUOLO VIGNOLA Il "sacro porco" in musica antiqua Il Festival Musicale Estense porta stasera alla Chiesa di San Carlo modenese per GRANDEZZE & MERAVIGLIE la musica antica della compagnia Dramatodìa tratta da Giulio Cesare Croce e Orazio Vecchi

Opera burlesca e cinquecentesca del CROCE celebre autore di “Berolodo” in uno spettacolo semiserio in maschere e costumi storici nel 'recitarcantando' su musiche di Orazio Vecchi nel trionfo sulle virtù del SACRO PORCO. Dramatodìa la compagnia teatrale, ovvero, “del canto greco rappresentativo” in area bolognese sin dal XVII secolo fondata da Alberto Allegrezza porta in scena il teatro comico tardo rinascimentale. “ECCELLENZA ET TRIONFO DEL PORCO” apprezzato dagli “antiqui” che ne scrissero il testamento... Non a caso l'autore nato a San Giovanni in Persiceto nel 1550 era soprannominato CROCE DELLA LIRA a braccio che era la chitarra folk dei nostri tempi e il compositore modenese Vecchi ne fu il musico prediletto attingendo dalla tradizione popolare dei proverbi e dal canto dotto carnevalesco.

fz



