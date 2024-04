LETTARATURA Il sammarinese Michele Ghiotti tra i finalisti del Premio Calvino: è possibile votare Il racconto di Ghiotti, "Carne della mia carne, occhi dei miei occhi", è stato selezionato per la finale, fra oltre 913 testi pervenuti.

Michele Ghiotti è tra i 10 finalisti del Premio Calvino, nella "Sezione Racconti - Call "Trame Interspecie".

Michele Ghiotti è tra i 10 finalisti del Premio Calvino, nella "Sezione Racconti - Call "Trame Interspecie". Il concorso, incentrato sul tema dell'ibridazione delle specie, ha invitato i partecipanti a esplorare "sogni e incubi, sacralità e violabilità, affinità ed estraneità nell’affascinante soglia tra umano e non umano: incroci con altre sensibilità e intelligenze, aperture ad altri regni della natura, presagi di nuove ecologie.

Il racconto di Ghiotti "Carne della mia carne, occhi dei miei occhi", è stato selezionato per la finale, fra oltre 913 testi pervenuti. Concorre ora per il Premio della Giuria, assegnato da un comitato tecnico, e per quello del pubblico, basato sui voti online.

Chi lo desidera ha tempo fino a domani, venerdì 26 aprile, per leggere e votare il racconto al seguente link: https://www.lindiceonline.com/letterature/premio-calvino/trame-interspecie-i-racconti-finalisti/

"Lo scrittore sammarinese - spiega la nota dello Smiaf - insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado. Ha pubblicato la raccolta poetica Preistoria primavera, ammessa alla fase finale del Premio Tirinnanzi 2022, mentre il suo racconto 'La fontana' è stato selezionato per il Premio Letterario L’Avvelenata 2023".

