Il sangue amaro del vampiro innamorato

Riscrivere al cinema DRACULA in chiave romantica e tormentata: anima gemella o no, uno dei due l'anima l'ha svenduta al maligno ma accetta di perdere l'immortalità per amore puro della donna-moglie-amante che ha scelto per sempre (ma l'Altissimo lo ha rinnegato togliendogli “il dono di morire”...). Vlad III di Valacchia agli inizi del tempo prefissato giura di sfidare il destino rifiutando DIO. Dal Quattrocento alla Belle Époque il diavolo-maestro (Conte Dracula) sembra con gli occhi di Besson sentirsi più uomo del solito e perseguire una strategia umana, molto umana! Da pazzo innamorato aiutato da una vampira bellissima (Matilda De Angelis). La fiaba nera di Luc Besson, appunto, non è più un horror gotico ma un romantico un po' mèlo rosso sangue sparso e bevuto, amaro, e forse per amore non voluto...









