Il Santarcangelo Festival nomina il nuovo direttore artistico: è Luigi Noah De Angelis

Regista, scenografo, light-designer, filmmaker e compositore elettronico, coprirà il triennio 2027-2029, succedendo alla direzione quinquennale di Tomasz Kireńczuk.

19 nov 2025
La storica manifestazione culturale di Santarcangelo di Romagna cambia la sua guida: Luigi Noah De Angelis, regista, scenografo, light-designer, filmmaker e compositore elettronico, nonché fondatore della compagnia teatrale Fanny & Alexander, è stato nominato nuovo direttore artistico del festival.

La designazione è stata deliberata dal Consiglio d’Amministrazione di Santarcangelo dei Teatri, presieduto da Giovanni Boccia Artieri e composto da Ludovica Parmeggiani e Zoe Baldazzi. Il mandato di De Angelis coprirà il triennio 2027-2029, segnando una transizione che intende coniugare la vocazione internazionale della rassegna con un rafforzamento del legame con il territorio e le comunità locali.

Il cambiamento avverrà ufficialmente a partire da agosto 2026, al termine della quinquennale guida dell’attuale direttore artistico Tomasz Kireńczuk, che condurrà il festival fino all’edizione 56 della manifestazione, prevista il prossimo luglio. Successivamente Kireńczuk assumerà la direzione del centro di produzione e spazio performativo BRUT a Vienna. Con questa scelta, il Santarcangelo Festival si prepara a rinnovarsi pur mantenendo le proprie radici: l’obiettivo indicato è quello di valorizzare una scena artistica contemporanea sempre più ampia, dialogando con il pubblico locale e internazionale, e facendo di Santarcangelo un centro vivo di ricerca e sperimentazione performativa.





