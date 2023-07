EMILIA SPETTACOLI Il sassofonista di Bowie a Bologna DONNY MCCASLIN BLOW al CUBO LIVE di Bologna in un concerto ai Giardini Unipol per BolognaEstate

Jazz progressivo in fusion, alchimie allo stato puro. Il compositore e sassofonista di David Bowie con cui collaborò in BLACKSTAR (l'ultimo LP) su arrangiamenti di Maria Shneider arriva a Bologna con la sua band, i BLOW, dal nome dell'album ispirato a Bowie. Un fenomeno newyorkese (Greenwich Village) del sax nato in California che sa improvvisare e scrivere. Il suo gruppo così variegato e ricco di contributi diversi ha il ritmo e la forza di uno spettacolo rock e il trasporto e la complessità di un concerto jazz. Il saxofono di McCaslin ha toni originali sempre riconoscibili tipici di un artista che è musicista pop, jazzista improvvisatore, e rocker navigato. Un funambolo dai nervosi assolo da Grammy Awards. Il suo più bel ricordo è l'abbraccio di David prima della morte durante l'ascolto di “Blackstar”.

