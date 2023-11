EVENTI BOLOGNA Il sax alto di Coleman in Reflex STEVE COLEMAN & REFLEX all'Auditorium Unipol del Bologna Jazz Festival il sax alto di Chicago in concerto con la sua formazione di basso e batteria

L'Associazione Bologna in Musica chiama gli States del jazz e ancora una volta risponde COLEMAN (classe 1956). Il sassofonista alto di Chicago trasferitosi a New York dopo tanto R&B e l'esperienza con il veterano Von Freedman che ha suonato con la band di Sam Rivers e Cecil Taylor. Tutta newyorkese è anche la sua vicenda come sideman con Dizzie Gillespie, David Murrey e Abbey Lincoln. Steve Coleman è co-fondatore del collettivo M-Base ( fusione di jazz, funk e soul, in metrica ritmica africana). I Reflex vivono di queste arie metropolitane innovative: poliritmiche e politonali adatte a Rich Brown e Sean Rickman.

