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Il 'saxo' morbido come il raso in piazza

“Satèn Saxophone Quartet” per il Bologna Festival al “Birreria Popolare” in pieno centro storico un'ensemble strumentistico suona da Piazzolla a Rossini

di Francesco Zingrillo
20 lug 2026

Quattro sassofoni tra loro diversi (soprano, contralto, tenore e baritono) capaci di stare insieme come in un'orchestra: quartetto e band virtuosi e sperimentali da ascoltare per riletture originalissime e pagine contemporanee. SATÈN: come il raso vellutato, una musica che lascia un sapore morbido, dentro (in alti e bassi). Il programma attraversa la città dal Cuore del centro in Santo Stefano diffonde per le Torri fino a Piazza Maggiore: tutto in SAXOPHONE... Siamo incastrati lì, a Via dal Luzzo, a veder suonare. Uno strumento duttile facile da manipolare con rigore spaziando dal tango melodico e virtuoso alle arie rossiniane. Il sax è capace di cantare, ogni pezzo diventa un viaggio nella storia dello strumento, da Ferrara a Bologna: musica da camera in un laboratorio-città.




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