Il secondo appuntamento con TAD, Patrizia Bollini in “Finisce per A”

Oggi, alle 19.00, il secondo appuntamento con il TAD Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!”: on line su zoom Patrizia Bollini porterà in scena “FINISCE PER A - Soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna al Giro d’Italia del 1924, e Gesù”.

Il progetto “Finisce per A” è nato dall'incontro tra la scrittura scenica di Eugenio Sideri e l'attoralità di Patrizia Bollini. Un autore che scrive sul corpo dell'attore e un'attrice che si lascia scrivere addosso. Insieme hanno pensato e costruito “Finisce per A”. Insieme hanno pensato di fare di quel progetto, nato quasi per caso, uno spettacolo vero e proprio. E hanno poi chiesto aiuto a Gabriele Tesauri, un regista ed un amico, sicuri di poter condividere con lui il senso e il valore del progetto.

LINK PER ACCEDERE ALL’APPUNTAMENTO: https://us02web.zoom.us/j/89762373036?pwd=dWJhWmo3NGZnN2xmVS9WTzdaeGllQT09