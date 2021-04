QUESTA SERA, ORE 19.00 Il secondo appuntamento con TAD, Patrizia Bollini in “Finisce per A”

Il secondo appuntamento con TAD, Patrizia Bollini in “Finisce per A”.

Oggi, alle 19.00, il secondo appuntamento con il TAD Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!”: on line su zoom Patrizia Bollini porterà in scena “FINISCE PER A - Soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna al Giro d’Italia del 1924, e Gesù”.

Il progetto “Finisce per A” è nato dall'incontro tra la scrittura scenica di Eugenio Sideri e l'attoralità di Patrizia Bollini. Un autore che scrive sul corpo dell'attore e un'attrice che si lascia scrivere addosso. Insieme hanno pensato e costruito “Finisce per A”. Insieme hanno pensato di fare di quel progetto, nato quasi per caso, uno spettacolo vero e proprio. E hanno poi chiesto aiuto a Gabriele Tesauri, un regista ed un amico, sicuri di poter condividere con lui il senso e il valore del progetto.

LINK PER ACCEDERE ALL’APPUNTAMENTO: https://us02web.zoom.us/j/89762373036?pwd=dWJhWmo3NGZnN2xmVS9WTzdaeGllQT09

