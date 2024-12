“PIETRA MILIARE” “Il Segno dell’Estro – Archistars a San Marino”: il volume presentato alla Reggenza "Un ponte tra tradizione e innovazione": SUMS e Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino pubblicano l’archivio fotografico realizzato da Simone Maria Fiorani, con testi di Maurizio Del Din, come lascito all’intera comunità

Si conclude la prima fase di un percorso punteggiato da consensi dentro e fuori il territorio. “Il Segno dell’Estro – Archistars a San Marino”, volume con copertina in doppia versione, marca infatti la sinergia preziosa tra Società Unione Mutuo Soccorso e Ordine degli Ingegneri e Architetti sammarinesi, lungo un filo rosso che ha unito la mostra allestita nel 2023 alla Biennale di Architettura di Venezia e quella approdata al Teatro Titano qualche mese fa, fino alla serie filatelica dedicata, uscita ad ottobre.

Scaturita da un’idea del giornalista e scrittore Sergio Barducci, per SUMS è la XIV opera della Collana Quaderni, “che rappresenterà – ne è certo il Presidente Marino Albani – una pietra miliare” tra le pubblicazioni dedicate all'architettura locale. E già si pensa alla seconda fase. "Ci siamo messi tutti di buona lena - dice Albani - a lavorare per farlo emergere, farlo conoscere non solo all'interno ma anche all'esterno, perché ovviamente si lavora sempre su più piani e perché - si chiede - non far conoscere questa cosa ai sanmarinesi ma anche a chi viene da fuori può fare del turismo qualificato?"

Incentrata sulla maestria del fotografo Simone Maria Fiorani, capace con i suoi scatti di cogliere con occhio nuovo l'essenza architettonica degli edifici, si avvale dei testi redatti dall'architetto Maurizio Del Din, tra i più sensibili e preparati. Aulenti, De Carlo, Foster, Gabetti-Isola, Gregotti, Michelucci, Natalini e Portoghesi: otto testimonianze – una concentrazione di “tesori” difficile da trovare altrove - che raccontano contemporaneamente la filosofia progettuale e il dialogo intrapreso dalle archistar con il territorio. "Il primo obiettivo era quello di far riscoprire queste opere, - spiega Luca Zanotti, Presidente Ordine Ingegneri e Architetti di San Marino - perché sono opere che partono praticamente dal dopoguerra, e poi soprattutto quello di mettere anche a sistema un discorso sul turismo di qualità, cosa che forse a noi manca nel nostro territorio, creare un circuito per cui possano essere visitate anche da quel turismo culturale che cerca anche le opere architettoniche contemporanee".

“Opere presentate in una prospettiva nuova che sa dialogare con l'estetica e lo spirito profondo che anima la loro realizzazione” – sottolinea il Segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini. Di questo lavoro corale i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi riconoscono il valore, “certi che l'impegno congiunto dei promotori renderà le nostre architetture polo attrattivo” da ammirare “con rinnovato sguardo”.

Nel video le interviste a Marino Albani, Presidente SUMS e Luca Zanotti, Presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino.

