UNIVERSITÀ Il Segretario Belluzzi al Forum Open di Senigallia: "Sempre più integrati nel sistema di formazione europeo" San Marino si inserirà sempre più nel Sistema europeo di educazione

Cosa può offrire San Marino agli studenti europei? Ne ha parlato il Segretario di Stato per l'Istruzione e l'Università Andrea Belluzzi durante l'incontro del forum Open all'Istituto Panzini di Senigallia.

"Prima di tutto - ha detto - l’inclusione nel progetto Erasmus+, il nostro obiettivo per il 2023, nell'ambito della prospettiva e dell'Erasmus e del processo di Bologna a cui San marino ormai è pienamente partecipe, sviluppare tutte le opportunità che far parte di un sistema europeo comporta. Prima di tutto essere un luogo accogliente per studenti e docenti che vengono da tutta Europa. E diventare un luogo attrattivo per esperienze di profilo internazionale e opportunità per i luoghi vicini: avere un luogo di internazionalità a pochi chilometri da casa".

