Il Segretario Belluzzi incontra il Ministro Valditara: annunciata convenzione Italia-San Marino su politiche scolastiche.

Il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi ha partecipato ieri alla conferenza ministeriale "Il Potere trasformativo dell’istruzione, valori universali e rinnovo civile" a Strasburgo. Al centro dell'incontro il rinnovo della missione civica dell'educazione, la sua importanza in situazioni di emergenza e crisi, e l'uso del potenziale della trasformazione digitale nell'istruzione.



Nella sessione inaugurale della Conferenza il Segretario ha ricordato come San Marino abbia già da alcuni anni adottato i nuovi curricoli di educazione alla cittadinanza e di competenze digitali, valorizzando al massimo l’esigenza di costruire interconnessioni tra le discipline.



Belluzzi ha incontrato anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito italiano Giuseppe Valditara, con cui ha concordato l'avvio di una convenzione per la cooperazione sulle politiche scolastiche. Un "incontro proficuo" per Valditara che, su Twitter, spiega che la convenzione "avrà tra l'altro ad oggetto la formazione di docenti sammarinesi da parte di Indire ai fini della personalizzazione dell'istruzione, oltre che la partecipazione di San Marino e imprese sammarinesi a Its che avranno carattere internazionale"



Nella giornata il Segretario all'Istruzione ha incontrato anche rappresentanti della Santa Sede e del governo di Andorra per discutere di questioni legate all'educazione, alla formazione e a iniziative culturali condivise.



