Il Segretario Pedini Amati al Festival del Cinema di Palma di Maiorca per promuovere San Marino

In corso a Palma di Mailorca, Estimar il Festival del Cinema italo-spagnolo, a cui partecipa anche San Marino con un cortometraggio che valorizza i paesaggi del territorio. Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati è intervenuto durante la rassegna presentando la Repubblica come nuova destinazione cine-turistica, per la creazione di prodotti audiovisivi.

Fra gli ospiti della conferenza, condotta dall'organizzatrice e direttore artistico Gabriella Carlucci, l'Ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia, il Sindaco del Comune di Norcia Nicola Alemanno, i registi Salvador Calvo e Gustavo Salmerón, l'attrice italiana Caterina Guzzanti, la rappresentante di ENIT - Agência Nacional de Turismo da Itália Inmaculada Juberías e Marcos Augusto, Direttore Generale dell'Agenzia di Promozione Culturale di Palma di Maiorca. Lo spot verrà proiettato prima di ogni proiezione dei film in concorso al festival, fino al 14 settembre.

Il Segretario Pedini Amati ha anche esposto il progetto a Roberto Stabile, Antonio Parente e Luciano Sovena, rispettivamente Direttori delle Film Commission delle regioni Basilicata, Puglia e Lazio. Durante il festival sono stati promossi anche prodotti tipici della Repubblica di San Marino.



A seguito della partecipazione a questo festival l'Ufficio del Turismo, riferiscono, collaborerà con la Segreteria per creare un regolamento, con cui agevolare le riprese cinematografiche in varie location di San Marino.

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Turismo