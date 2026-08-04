GRAND HOTEL DI RIMINI Il Segretario Pedini Amati alla Terrazza della Dolce Vita: "Un bel momento di incontro" Inaugurata la mostra su Dante Ferretti, che racconta: "Lavorare con Fellini è stata la cosa più importante della mia vita"

Proseguono gli incontri alla Terrazza della Dolce Vita, tra gli ospiti Dante Ferretti, il Direttore Generale di Rtv Sergio e il Segretario di Stato Pedini Amati. Felice ed emozionato, il tre volte premio Oscar Dante Ferretti è il primo visitatore della mostra a lui dedicata, "E la nave va", che resterà aperta fino al 3 settembre al Grand Hotel di Rimini, ad ingresso gratuito, insieme a Simona Ventura e a Giovanni Terzi, padroni di casa della “Terrazza della Dolce Vita”. E proprio i disegni preparatori, i dipinti e i bozzetti originali di scena da lui firmati, fanno bella mostra di sé nella sala Tonino Guerra: ne ha parlato subito dopo nel salotto culturale della Terrazza, in un ironico amarcord del cinema di un tempo. Tra gli ospiti, il Direttore Generale della San Marino Rtv Roberto Sergio e il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

Nel video le interviste a Dante Ferretti, scenografo, e a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo





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