PRIMA FILM RSM Il 'segreto' nascosto: l'Olocausto al cinema Prima al Concordia per San Marino Cinema “THE SECRET: le verità nascoste” in replica sabato 5 novembre pomeriggio e sera una storia americana di sopravvivenza e vendetta di guerra

Le vie della vendetta passano sotto casa. Due famiglie vicine vivono in un quartiere residenzaile nel Secondo dopoguerra: una formata da uno stimato medico americano con la moglie rumena scampata all'Olocausto fuggita negli States, l'altra fatta da un operaio d'origine svizzera tedesca (dice lui) coniuge casalinga e 2 figli. Maja è una gitana che ha subito con la sorella, uccisa in Europa, violenze e orrori indicibili per mano dei nazisti. Un fischio e un viso, gli occhi del vicino di casa, la riportano a 15 anni prima in campo di prigionia sotto l'occupazione tedesca.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Prima crede poi è certa di riconoscere in quell'uomo tranquillo e normale il suo carnefice: ne è certa. Lo rapisce con la complicità del marito e lo sottopone all'interrogatorio... lui nega ossessivamente il comune tragico passato. Lo schema della sceneggiaura sta nel confronto continuo tra le due versione della storia cioè tra verità e falsità in accuse infamanti. Ricordi, confessioni e capovolgimenti di senso, fino all'ultimo minuto...

fz



I più letti della settimana: