MUSICISTI Il Serpente Nero tra "Amore e Psiche" BLACK SNAKE MOAN il polistrumentista di Tarquinia Matteo Contestabile pubblicato dalla californiana HYPNOTIC BRIDGE RECORDS

Chitarrista e tastierista (bassista e percussionista) psichedelico tra blues e folk. Contetabile è “il lamento del serpente nero” ispirato al Delta Blues statunitense delle origini anni 30 in cui dentro ci sono i Doors, Stones e Led Zeppelin. Contestabile è un etrusco (Tarquinia) vocato allo sciamanesimo psichedelico passato per Arezzo Wave e il Mei di Faenza. Artista italiano prodotto in California dalla label Hypnotic Bridege etichetta americana di culto del catalogo Pshyc. “Amore e Psiche” del Canova la sua ispirazione estetica e sensuale. Il mare d'inverno e la mano di sua madre (per la quale ha scritto un pezzo) la sua ispirazione continua del cuore. Il suo demone gli ricorda spesso che le vie del (black snake) blues sono infinite...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: