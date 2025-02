SERIE ANIMATA il softball dell'anima a cartoon WIN or LOSE, vincere o perdere, secondo Pixar-Disney per la prima volta in una serie tv otto diversi personaggi che cercano di fare sport a modo loro

Emotività e psicologia giovanili nei confronti degli adulti animata come in INSIDE OUT con 8 storie per 8 personaggi in uno stile tutto speciale pensato dentro una miniserie televisiva in episodi autonomi legati alle figure di ragazzi e ragazze protagonisti di un mondo molto americano... intorno al gioco del SOFTBALL dove vincere o perdere diventa una questione di vita, molto speciale. Figli e genitori con in mezzo un arbitro innamorato condividono esperienze che toccano tutti noi. La serie è una novità assoluta giocata su contenuti semplici e immediati non necessariamente facili: le tematiche di genere, stavolta, sembrano essere ai margini delle azioni animate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: