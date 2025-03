"Il Sogno" di Benigni anche su San Marino RTV Mercoledì 19 marzo, alle 21.30, il Premio Oscar porterà "stupore, sorpresa, verità, bellezza". La diretta di Rai 1 in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio 2, su RaiPlay e sui canali DTT, Sky e Tvsat di RTV

Arriva anche su San Marino RTV "Il Sogno" di Roberto Benigni, spettacolo inedito che promette emozione e riflessione. Mercoledì 19 marzo, alle 21.30, il Premio Oscar torna in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, allargando così la fruizione fino all'Emittente di Stato della Repubblica. L'annuncio era arrivato un mese fa, dal palco del Festival di Sanremo, quando lo stesso artista toscano lanciò le anticipazioni di una prima serata da sogno: “Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento. Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.

"Il Sogno" è scritto da Roberto Benigni con Michele Ballerin e Stefano Andreoli; musiche di Nicola Piovani, scenografia di Chiara Castelli, direttore della fotografia Massimo Pascucci. La regia è di Stefano Vicario. In onda su San Marino RTV grazie al segnale in Eurovisione, la diretta di Rai 1 sarà in contemporanea anche su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

San Marino RTV trasmette: ch. 831 DTT; ch. 520 Sky; ch. 93 Tvsat. In streaming: www.sanmarinortv.sm

