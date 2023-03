ARCHIVI STORICI Il sogno di una "casa" a Napoli “LA GIUNTA” il documento storico filmato di Alessandro Scippa e Antonella Di Nocera prodotto da Parallelo 41 e Luce Cinecittà per l'anteprima al Lumière della Cineteca di Bologna in dialogo con gli autori

“tra gli Anni di Piombo e la speranza dopo il terremoto del 1980” la prima amministrazione “rossa” di Napoli 'svelata' dagli inediti degli archivi pubblici e privati a testimonianza de LA GIUNTA del PCI di Valenzi anche sul modello di quelle emiliane precedenti. Uno sguardo inconsueto sulla città campana, oggi, “svuotata” dalla pandemia in cerca di un'identità perduta. Gli ingredienti vincenti furono (sono?): partecipazione politica e fermento sociale, scelte decisive, e una visione culturale coesa per la comunità del tempo. La gente per un decennio spostò il proprio orizzonte lontano... come fanno i bambini: dal basso verso l'alto. Per un po' la storia personale coincise con quella collettiva, e fu un 'miracolo' nel “sogno di una cosa”.

