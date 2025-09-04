VIDEOGAME Il "Sommo Poeta" guerriero LA DIVINA COMMEDIA in un videogioco della italiana JYAMMA GAMES presentato alla Gamescom di Colonia non senza critiche e polemiche

Alla fiera del videogioco più importante d'Europa (COLONIA) lanciata con un primo teaser abbastanza controverso LA DIVINA COMMEDIA tratta dal poema dell'Alighieri (almeno per l'ispirazione e l'ambientazione). Un mondo apocalittico ben oltre il DANTE'S INFERNO dominato dal Poeta-Guerriero. L'italiana JYAMMA sperimenta una realtà parallela che richiama i mondi danteschi andando oltre precedenti giochi di ruolo e d'azione altrettanto oscuri e di fantasia. Il Poeta dà battaglia e uccide di spada mostri generati nei tre regni precedenti (Inferno-Purgatorio-Paradiso) in 33 colpi/labirinti/sfide? La creatività casuale e 'poetica' dei vari giocatori in modo diverso conterà?

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: