“Il Sorriso non è Gratis”, il libro di Sara Bucci che commuove e fa riflettere

Sentiamo Sara Bucci

Percorsi di vita raccontati nel loro complesso, anche quando si spengono i riflettori dei media. “Belle storie di faticose conquiste”, il sottotitolo del libro; caratterizzato dalla narrazione – delicata e profonda – di Sara Bucci; con la Prefazione di Giampiero Griffo ed un'Appendice dedicata a quel motore di solidarietà che fu Padre Marcellino. “Ho imparato ad ascoltare”, afferma la conduttrice di Khorakhanè; ed è da alcune interviste che prende spunto “Il sorriso non è gratis”. Quarta uscita della Collana Incontri, nata da una sinergia fra RTV ed AIEP.







“Attraverso un incessante lavoro e tantissimo coraggio” – sottolinea la Casa Editrice sammarinese -, i protagonisti “sconfiggono l'emarginazione e dimostrano quanto importanti siano le politiche di inclusione”. Paradigmatica la vicenda di Bryan Toccaceli – che apre il volume – e di sua madre, che ha ricevuto in segno di solidarietà tantissimi giorni di ferie donate. Un abbraccio solidale, quello del Titano, che ha commosso l'Italia intera; tanto che lo stesso ex Premier Conte – ricorda AIEP - ha sottolineato come tutto ciò racconti come “i gesti delle persone comuni” siano “spesso più avanti di certa politica”. Fra i segni distintivi del libro il fatto che il racconto, delle 10 storie contenute, non si fermi ai titoli di coda della trasmissione.