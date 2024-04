EVENTO CINEMA RSM Il suono della libertà nella cura dei bambini SOUND OF FREEDOM, la testimonianza cinematografica sulla tratta dei bambini, al cinema Concordia prodotta dalla ANGEL statunitense insieme a Mel Gibson protagonista Jim Caviezel

I bambini sono un dono non sono in vendita semplicemente perché dobbiamo averne cura per il nostro futuro. La storia vera sui piccoli tra i 6 e i 12 anni rapiti, venduti e violati, sul mercato cri minale della pedofilia e del traffico d'organi. L'agente federale Tim Ballard (Caviezel) lascia tutto (lavoro e vita famigliare) e si mette in gioco per salvare due fratellini a partire dalla Colombia. Scoprirà un ”mercimonio” immondo sulla pelle dei più poveri. Dolore infinito per i bimbi sottratti all'amore che spinge attori e produttori a chiedere l'aiuto di tutti senza mai mostrare la violenza sugli ultimi puntano sulla nostra coscienza.

