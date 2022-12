CONCERTI EMILIA Il suono monastico e francescano di Branduardi in tour Torna a Bologna dopo la prima tappa del 2021 ANGELO BRANDUARDI al Teatro Duse con IL CAMMINO DELL'ANIMA in un concerto in due parti tratto dall'ultimo album

Torna a Bologna a un anno dal tour 2021/22 ANGELO BRANDUARDI al Teatro Duse con IL CAMMINO DELL'ANIMA in un concerto in due parti tratto dall'ultimo album. IL CAMMINO è ispirato all'opera di santa Ildegarda di Bingen monaca benedettina medievale dai tanti doni e talenti musicali e letterari oltreché teologici dichiarata dottore della Chiesa da Benedetto XVI. L'ANIMA è mistica e melodica (provocatoria e sinfonica secondo la religiosa tedesca che dialogava con papi e imperatori) raccolta in canzoni dal respiro spirituale e popolare da BRANDUARDI in un tour nato nel 2020 che contiene nella seconda parte anche L'INFINITAMENTE PICCOLO ispirato a Francesco d'Assisi e altri storici successi del cantautore (FUTURO ANTICO). Fiaba popolare e suoni del passato in un repertorio creativo unico nel mondo musicale odierno. Spazio scenico nudo e semplice così essenziale per tagli di luce e tetti di lampade a spiovere fanno da contorno alla musica originale del cantautore 72enne nato a Milano e genovese d'adozione nei suoi 48 anni di carriera.

