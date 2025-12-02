Il Tarantino (in)tagliato per gioco

Quentin Tarantino non è nuovo a certi colpi di teatro anche se non è il primo regista a tuffarsi nel mondo dei cartoon 3D usando i modelli della Fortnite. Il tutto per realizzare la sua storia bellica tagliata 20 anni fa. Stavolta in Unreal Engine per LA VENDETTA DI YUKI in un set da videogame. Yuki attacca la sposa (ancora e sempre la splendida UMA THURMAN) per vendicare la sorella Gogo (micidiale giovane guardia del corpo già bersaglio della primadonna bionda). Il capitolo perduto di Tarantino era stato tagliato per motivi di budget ora torna in virtuale a margine della versione integrale del film in un evento del 5 dicembre.







