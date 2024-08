ANTEPRIMA FILM USA Il taxi giallo dell'anima DADDIO è la sceneggiatura indipendente diventata film hollywoodiano autoprodotto uscito negli Stati Uniti e in Canada visibile anche in streaming non ancora distribuito in Italia

Daddy-o è il papà, “Daddio”, tutto insieme, il paparino soprattutto delle bambine: la figura paterna del cuore. La protagonista della storia dentro lo “yellow cab” si chiama Girlie, ragazzina. Il tassista è un sessantenne un po' volgare ma tenero, sposato due volte, con un futuro dietro le spalle: un esperto di umanità spicciola da traffico e abitacolo. Lei è una donna moderna innamorata di un uomo (uno!) sposato con 3 figli che non vuole cambiare... Dal JFK a Manhattan c'è un mondo di notte da risolvere in un viaggio dell'anima tra due persone che scoprono l'ingenuità dei rapporti amorosi fra diverse generazioni: paternità (che non è necessariamente solo maschile) e mancanza/assenza (che non è esclusivamente del padre: può riguardare anche la madre).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: