Il Teatro che include e cura: al Titano Aspettando Dr. F. della compagnia Alcantara

Aspettando Dr. F. è un’opera corale che supera i confini tra normalità e difformità. Ispirata al Frankenstein di Mary Shelley, rilancia una domanda ancora attuale: chi è il vero mostro?

Dopo il tutto esaurito al Teatro degli Atti di Rimini, arriva al Titano lo spettacolo creato e recitato dai ragazzi della compagnia Alcantara e dove persone con disabilità e non, recitano in una commedia commovente con il grande merito di far ragionare sugli aspetti di inclusione. Il ricavato viene destinato a progetti legati alla disabilità sul Titano.

L'evento nasce dal progetto di Teatro e Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'associazione Rinascita Culturale di San Marino. Ed è il frutto di un laboratorio, dove persone con disabilità, volontari ed educatori lavorano insieme, usando il teatro come strumento di inclusione, confronto e crescita personale.







