TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:02 Consiglio di gennaio verso la conclusione: occhi puntati sulla ratifica del Decreto-Legge Palestina 16:25 Progetto Wanted, 83 latitanti arrestati: quasi 500 anni di carcere complessivi 14:29 Pediatria notturna a San Marino, petizione su Change.org: quasi 600 firme in due giorni 13:49 Nasce l’Associazione San Marino–Israele: costituzione fissata nel Giorno della Memoria
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Il Teatro che include e cura: al Titano Aspettando Dr. F. della compagnia Alcantara

25 gen 2026

Aspettando Dr. F. è un’opera corale che supera i confini tra normalità e difformità. Ispirata al Frankenstein di Mary Shelley, rilancia una domanda ancora attuale: chi è il vero mostro?

Dopo il tutto esaurito al Teatro degli Atti di Rimini, arriva al Titano lo spettacolo creato e recitato dai ragazzi della compagnia Alcantara e dove persone con disabilità e non, recitano in una commedia commovente con il grande merito di far ragionare sugli aspetti di inclusione. Il ricavato viene destinato a progetti legati alla disabilità sul Titano.

L'evento nasce dal progetto di Teatro e Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'associazione Rinascita Culturale di San Marino. Ed è il frutto di un laboratorio, dove persone con disabilità, volontari ed educatori lavorano insieme, usando il teatro come strumento di inclusione, confronto e crescita personale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura