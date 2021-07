SPETTACOLO RAGAZZI EMILIA Il Teatro dell'Orsa nel Paese di Tarot A RITROVAR LE STORIE dal libro omonimo lo spettacolo del Teatro dell'Orsa con Monica Morini stasera alla Rocca dei Boiardi di Scandiano reggiano

Il copione ridotto dal testo letterario per ragazzi di Gozzi-Morini-Murgia e più volte rappresentato negli ultimi anni, è tratto dalle fiabe di una volta, quelle vere, che raccontavano tutto a tutti e poi i bambini se le rammentavano tra loro cambiandole appena un po': un po' qua e un po' là, la storia diventava leggenda... “Conta che ti conto” (per questo le mamme e i papà dicevano ai bambini più malandrini: poi facciamo i conti...) "la vita si racconta. Tiri, tiritera, questa è una storia vera”. Le storielle se ne andavano a spasso finché le parole non cominciarono a sbiadire, passo, passo. E i ricordi a morire, e le bocche ammutolire... Nel paese di TAROT gli uomini avevano perso la favella ma con l'arrivo del saltimbanco e del suo bislacco carretto rifiorirono le fole, le favole e le filastrocche. Commoventi e divertenti facevano rivivere animali, alberi, santi e briganti. Anche le oche della comare cominciarono a cantare nel GIRO DELL'OCA (le oche di Penelope? L'Odissea).

fz

