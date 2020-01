CESENA TEATRO Il Teatro di Canetti "preso alla gola" da Longhi Torna il cartellone teatrale cesenate con “LA COMMEDIA DELLE VANITÀ” tratta dal Nobel per la Letteratura del 1981, Elias Canetti, regia di Claudio Longhi, prodotto da Emilia Romagna Teatro

“UN SECOLO PRESO ALLA GOLA” è il progetto dello spettacolo monumentale della durata fiume di 4 ore in 2 parti con 2 musicisti (violino + cimbalom o cembalo ungherese) e 23 attori in scena. Il testo del nobel Canetti è dei primi anni Trenta (pubblicato nel 1950 e messo in scena nel 1965) rappresentato anche in versione lunga circa 6 ore. Per un'idea aperta di Europa contro ogni chiusura autoritaria la traduzione e riduzione di Bianca Zagari punta sulla deriva dittatoriale per esorcizzare ogni totalitarismo. Dal rogo dei libri del 1933 a Berlino preludio del nazismo all'editto che mette al bando gli specchi e chi li produce. Bruciare ritratti, foto e copie di immagini, distrugge l'idea identitaria cioè l'originalità di ognuno non soltanto la possibile autocelebrazione. Durante la settimana nel foyer del Bonci sono previsti flash mob, incontri e una versione domenicale audiodescritta di testi e scene solo per non vedenti o ipovedenti, nel progetto “NO LIMITS”.

Intervista con CLAUDIO LONGHI. Regista teatrale



