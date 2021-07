Il teatro finalmente torna dal vivo con la rassegna culturale PulsAzioni

Al centro del palco un grande libro pieno di parole in cerca di definizione. È la serata di "Dizionario Balasso", in cui il comico ha improvvisato monologhi a partire da parole trovate casualmente sfogliando il libro. Attore e autore di teatro, cinema e libri, Natalino Balasso ha fatto divertire il pubblico al Campo Bruno Reffi, dove si tengono le serate di PulsAzioni, la rassegna organizzata dagli Istituti Culturali. Martedì scorso invece c'è stata la prima serata con Stefano Massini che ha portato in scena "Alfabeto delle emozioni". Lo scrittore conosciuto per i suoi racconti in tv del giovedì a Piazzapulita ha fatto un viaggio profondo e ironico in un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.

