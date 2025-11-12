SPETTACOLI REGIONE Il teatro magico tra Borges e la nebuolsa di Barnard THE BARNARD LOOP, lo storico e originale spettacolo di “magie nouvelle” della Compagnia DispensaBarzotti residente in Francia in replica all'ITC Teatro di San Lazzaro di Savena a Bologna

Tratto o forse solo lontanamente ispirato a LE ROVINE CIRCOLARI di Borges (sull'obbligo immediato del sonno e l'arte di padroneggiare la pratica del sogno dove il sognatore immagina un grande cuore ma solo da osservatore. Senza toccarlo lo percepisce a distanza... dominandosi!?). La pantomima circense è, così, un “anello di Barnard”: la nebulosa di Orione, annebbiata e sfumata, di cui non si sa nulla ma si percepisce tutto il vuoto (pieno...).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: