SPETTACOLI EMILIA Il teatro nella testa “TEATRO” di Cuocolo/Bosetti prodotto da Emilia Romagna Teatro Nazionale al Comunale di Correggio dal Progetto itinerante “La donna che cammina” nato in Australia

La platea, gli spettatori muniti di radio guide luminose, trascinati dall'attrice in luoghi interdetti alla gente: pubblico e privato si mescolano... La donna attraverso il teatro e il tempo che l'ha cambiato: solo lo spazio? E le persone. Biografia personale e collettiva. “Il teatro nella testa” - (de)scrivono gli autori. Un corpo celeste che attrae a sé i suoi satelliti. L'arte come scintilla dell'identità generale crea paesaggi immaginari tra realtà e finzione c'è la contingenza indagabile. *Cuocolo/Bosetti non usano allestimenti scenografici di alcun tipo ma solo trappole per il reale: installazioni di movimento.

*La cultura della 'rammentatrice' deriva dal saggio IL NARRATORE di Walter Benjamin e dalle STRADE MAESTRE di Proust. Dalle PASSEGGIATE di Walser e da STALKER di Tarkovskij oltre alla LAND ART (senza dimenticare gli aborigeni australiani di BRUCE CHATWIN).

