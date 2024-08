Il tempio culinario della cultura di Romagna

La Sangiovesa è una osteria, bottega-ristorante collegati alla Tenuta Saiano, che da 30 anni è anche simbolo culturale, museo e pinacoteca in spazi gastronomici voluti da Manlio Maggioli: il fondatore. Cantine e cucine costruite sulle grotte di tufo del settecentesco Palazzo Nadiani davanti a un sito archeologico malatestiano del '400. Luogo felliniano per eccellenza grazie alla presenza del poeta: Tonino Guerra. L'arte e la pittura seicentesca del Cagnacci si sposano con il pozzo sorgivo di Penelope: leggenda e storia si confondono spesso in cucina tra le visionarie stufe in ceramica disegnate da Guerra.