Il "Tempo" del contrabbassista jazz romagnolo

Tratto dal concept album “TEMPO” in cicli narrativi modulati sui brani nati dalla creatività musicale dal contrabbassista riminese MUSSONI. MAURO è molto noto nell'ambiente jazz romagnolo e a San Marino insieme al suo quintetto per i tanti concerti legati ai tre ultimi album in ensemble. Il gruppo è una sintesi perfetta di linguaggi in cui il contrabbasso è il filo conduttore primario che non prevarica i vari timbri: “sinusoide” (energia imprevedibile) dei diversi tempi nel canto dolce del TEMPO...







