MUSICA REGIONE Il "Tempo" del contrabbassista jazz romagnolo TEMPO è il concerto del MAURO MUSSONI QUINTET nel parco dell'Abbazia di Pomposa per Emilia Romagna Jazz

Tratto dal concept album “TEMPO” in cicli narrativi modulati sui brani nati dalla creatività musicale dal contrabbassista riminese MUSSONI. MAURO è molto noto nell'ambiente jazz romagnolo e a San Marino insieme al suo quintetto per i tanti concerti legati ai tre ultimi album in ensemble. Il gruppo è una sintesi perfetta di linguaggi in cui il contrabbasso è il filo conduttore primario che non prevarica i vari timbri: “sinusoide” (energia imprevedibile) dei diversi tempi nel canto dolce del TEMPO...

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