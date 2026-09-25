"Il tempo della ricostruzione": presentato alla Reggenza il volume di Alba Montanari Edito da AIEP. Presenti i Segretari agli Interni, Andrea Belluzzi e al Territorio, Matteo Ciacci

“Il tempo della ricostruzione. La Serravalle dal 1945 al blocco della frontiera per il casinò”. L'evoluzione di un Paese e di una comunità, dalle ferite del dopoguerre alla nascita dei primi stabilimenti, del primo polo economico. Inquadra il contesto storico il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, che ad Alba Montanari attribuisce il merito di raccontare la storia locale come patrimonio da trasmettere. E da Emily Lazzari, membro della Giunta di Serravalle, l'auspicio che li libro possa essere di ispirazione per i giovani, raccontando la forza della rinascita.

Edito da AIEP, il testo “nasce dalla necessità di tramandare storie e vite”, dice Alba Montanari, scoprendo anche pagine nascoste – come quella della nascita di Unione Donne Sammarinesi proprio a Serravalle – da riportare all'oggi. “È un momento, questo, terribile – racconta -. Molto peggiore rispetto alla guerra. E ricordiamoci che la guerra è stata a Serravalle, abbiamo patito due giorni di bombardamento. Anche questo era quasi sconosciuto e averlo riportato alla luce, credo abbia fatto un gioco alla verità. Sono orgogliosa per questo”.

“Un contributo alla conoscenza del nostro Paese – dicono i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva – per non disperdere testimonianze che appartengono alla memoria collettiva”. Ad Alba Montanari riconoscono passione, sensibilità culturale e rigore storico, augurando possa proseguire "l'attività di ricerca sulla storia e l'identità della comunità sammarinese.

Nel video, l'intervista all'autrice, Alba Montanari



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