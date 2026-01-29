PRIMA FILM CIRCONDARIO Il tennistavolo (Ping pong...) della vita MARTY SUPREME di Josh Safdie protagonista Timothée Chalamet è la storia di un outsider del tennistavolo americano film condidato agli Oscar 2026

MARTY (il Martin Reisman detto “The Needle” - nel film Mauser - sportivo e scrittore ebreo newyorkese della storia) e THIMOTÉE (Chalamet attore da nomination per il film) a un certo punto della sceneggiatura diventano la stessa cosa: due outsider determinatissimi della loro professione e nella vita, capaci di diventare altro a tutti i costi: campioni, gente di successo. L'ebreo del Lower Est Side anni 50 sfida il mondo a partire dal negozio di scarpe di quartiere sceglie il tennistavolo contro il campione vero giapponese, 'vince' lo stesso nonostante il bronzo mondiale finale, è lui a farcela nel vissuto, dopo aver scommesso su sé stesso e sull'America, forza il suo destino. Al centro una New York patinata e fotografata oltreché orgogliosamente girata in 35mm. Musica synth-pop urticante frammista ai colpi secchi delle palline bianche e gialle sui tavoli verdi.

