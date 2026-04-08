Il "terrario vivente" degli Eco-Momix

La visione della natura del mondo passa per la creatività ecologica dei corpi dello scenografo statunitense PENDLETON dei Momix: SEASON 2 degli effetti speciali in IA e colore inconfondibile. Pianeta e bellezza del ciclo vitale. Il vibrare della vita in un balletto cromatico. La ripresa di un successo del 2008. Palcoscenico - “terrario vivente”: danzatori acrobati, vespe - colibrì... Vedere lo spettacolo significa perdere gravità e lasciarsi andare in una fotosintesi teatrale che abbraccia. Alchimia della percezione: la materia della vita secondo MOSES.







