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Il "terrario vivente" degli Eco-Momix

“BOTANICA: la stagione due dei MOMIX” prima regionale della tournée italiana al Teatro Celebrazioni di Bologna

di Francesco Zingrillo
8 apr 2026

La visione della natura del mondo passa per la creatività ecologica dei corpi dello scenografo statunitense PENDLETON dei Momix: SEASON 2 degli effetti speciali in IA e colore inconfondibile. Pianeta e bellezza del ciclo vitale. Il vibrare della vita in un balletto cromatico. La ripresa di un successo del 2008. Palcoscenico - “terrario vivente”: danzatori acrobati, vespe - colibrì... Vedere lo spettacolo significa perdere gravità e lasciarsi andare in una fotosintesi teatrale che abbraccia. Alchimia della percezione: la materia della vita secondo MOSES.




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