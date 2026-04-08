SPETTACOLI REGIONE Il "terrario vivente" degli Eco-Momix “BOTANICA: la stagione due dei MOMIX” prima regionale della tournée italiana al Teatro Celebrazioni di Bologna

La visione della natura del mondo passa per la creatività ecologica dei corpi dello scenografo statunitense PENDLETON dei Momix: SEASON 2 degli effetti speciali in IA e colore inconfondibile. Pianeta e bellezza del ciclo vitale. Il vibrare della vita in un balletto cromatico. La ripresa di un successo del 2008. Palcoscenico - “terrario vivente”: danzatori acrobati, vespe - colibrì... Vedere lo spettacolo significa perdere gravità e lasciarsi andare in una fotosintesi teatrale che abbraccia. Alchimia della percezione: la materia della vita secondo MOSES.

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