CINEMA SPERIMENTALE Il testamento filmico di Ghezzi-Gagliardo GLI ULTIMI GIORNI DELL'UMANITÀ il film a frammenti di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo coprodotto da Rai Cinema e Luce-Cinecittà proposto dalla Cineteca di Bologna, lunedì 22 maggio anche al Fulgor di Rimini

Un titolo apocalittico per definire un unico frammento di schegge d'archivio e filmiche: montato da Gagliardo in 'contiguità' con Enrico Ghezzi di Raitre, papà di Blob e Fuori Orario, e la figlia Aura. Alla base del progetto l'Archivio Luce e quello di famiglia oltre ai repertori Rai. Primo titolo sperimentale LUCE IN MACCHINA poi venne il flusso ultimo dell'umanità (tratto da Karl Kraus) in un prologo cinetico fino all'apocalisse visionaria dove “non rimarrà nulla”. Vista, udito e tatto, verso l'insurrezione percettiva: “una malinconia istantanea” - scrivono gli autori. Narrazione senza punteggiatura dentro la bocca dello stomaco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: