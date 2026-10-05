Il Titano celebra la nuova Reggenza con il concerto della Banda Militare

Il Titano celebra l'insediamento dei nuovi Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali con il consueto Concerto istituzionale della Banda Militare della Repubblica di San Marino, la prima domenica dopo l'insediamento.

L'evento, promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, si è tenuto ieri sera nella suggestiva cornice della Basilica del Santo. Il concerto, a ingresso gratuito, ha visto la Banda Militare esibirsi sotto la direzione del Tenente Maestro Stefano Gatta.

Il programma della serata, intitolato “San Francesco d’Assisi, in lode sua per l’Ottavo centenario” è stato dedicato alla ricorrenza francescana. Ad arricchire la proposta musicale di questa edizione è stata la partecipazione straordinaria della Corale di San Marino guidata dal Maestro Fausto Giacomini che ha affiancato la Banda davanti a una folta cornice di cittadini e autorità civili, religiose e militari.







