Il Titano ospita “Libri Liberi” e istituisce il Premio De Sanctis “San Marino”

San Marino si prepara ad accogliere il progetto “Libri Liberi”, iniziativa promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio delle Segreterie di Stato alla Giustizia, agli Affari Interni, all'Industria e alla Cultura. Lunedì 13 ottobre, l’evento sarà articolato in due momenti: una prima parte al Carcere dei Cappuccini, con un incontro riservato ai detenuti, e una seconda al Teatro Titano, dove lo scrittore Carlo Lucarelli dialogherà con 180 studenti delle scuole superiori sammarinesi.

L’appuntamento fa parte della rassegna nazionale che porta la letteratura all’interno degli istituti penitenziari, con l’obiettivo di promuovere la lettura come occasione di crescita personale e reinserimento sociale. A San Marino, Lucarelli proporrà la lettura di alcuni brani da "Il silenzio del mare" di Vercors, romanzo simbolo della Resistenza francese, offrendo un’occasione di riflessione su libertà, dignità e memoria civile.

In concomitanza con l’evento, il Congresso di Stato, nella seduta del 7 ottobre, ha approvato l’istituzione del Premio De Sanctis “San Marino”, una nuova categoria del riconoscimento letterario internazionale nato nel 2009. Il premio sarà destinato a personalità, opere o istituzioni che si distinguono nella promozione della cultura, della giustizia, dei diritti umani e dei principi democratici.

Con questa doppia iniziativa, San Marino consolida la collaborazione con la Fondazione De Sanctis e rafforza il proprio ruolo di promotore culturale nel panorama europeo, unendo idealmente la parola scritta al valore universale della libertà.







